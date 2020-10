Morena busca adelantar consulta para enjuiciar a expresidentes para el día de la elección

Morena busca cambiar la fecha para realizar la consulta popular que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para enjuiciar a expresidentes.

Actualmente, la Constitución prevé que la consulta deberá efectuarse el primer domingo del mes de agosto, que en 2021 será domingo el 1 de agosto.

Sin embargo, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, presentará una iniciativa de reforma constitucional a fin de que la consulta se realice el día de la jornada electoral, es decir el 6 de junio de 2021.

El objetivo, afirmó, es ahorrar los 8 mil millones de pesos que costaría llevar a cabo la consulta en agosto porque se requeriría volver a instalar casillas, capacitar a los funcionarios y desplegar todos los recursos que exige una elección ordinaria en el país.

“El argumento central de quienes están inconformes con la consulta a celebrarse en agosto es el costo y que representa entre, algunos señalan, 6 mil u 8 mil millones de pesos, entonces podemos cambiar el transitorio. Es de voluntad política, podemos no gastar si lo realizamos el mismo día de la elección. Sería un ahorro cien por ciento, podríamos resolver el tema del costo, que todo mundo se queja, con que celebremos la consulta popular el mismo día de la elección, es una salida, en la política siempre hay que buscar salidas. Otra solución, ¿no?, para mí es esa, el presidente no se va a desistir”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Las bancadas del PAN y del PRD rechazaron que la consulta se adelante al día de la jornada electoral.

Acusaron que Morena busca beneficiarse electoralmente de la consulta.

“Otra vez Morena busca sacar provecho y raja política con miras de influir en el voto de los mexicanos. Este partido no hace más que evidenciar su miedo por perder las elecciones intermedias, si de verdad quieren generar un ahorro no hace falta una consulta para que se aplique la ley; con que apliquen la ley basta, que actúe de inmediato la Fiscalía General de la República”, señaló Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN.

“Fue una reforma que aprobamos prácticamente por unanimidad en el Senado de la República a fin de que no concediera y esto es me parece lo que debe prevalecer, no es un tema de ahorro. Entonces, definitivamente, no cobrarían con el voto del PRD. Pues no”, indicó Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.