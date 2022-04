Morena admite que le faltan votos para aprobar la reforma eléctrica; pide a oposición que rectifique decisión

La bancada de Morena en el Senado admitió que le faltan votos para aprobar la reforma eléctrica que envió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, los morenistas pidieron a los priístas que rectifiquen en torno a su decisión de negar su respaldo a la reforma eléctrica.

“En efecto, nos faltan algunos votos de oposición para sacar la Reforma Eléctrica, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores; pero que no se le olvide a ‘Alito’ que a ellos les faltan muchos votos más populares para que la gente vuelva a creer en el PRI. Si ‘Alito’ quiere ayudar a su partido, que llame a votar por la Reforma Eléctrica. Que no sean tontos los diputados y senadores del PRI, que no le hagan caso a sus coordinadores parlamentarios y que voten a favor de la Reforma Eléctrica”, indicó Cesar Cravioto, vocero de los senadores de Morena.