Morena acusa a senadora Xóchitl Gálvez de ser parte del Cártel Inmobiliario; ella los confronta

Citlalli Hernández, de Morena, y Xóchitl Gálvez, del PAN, intercambiaron señalamientos por el llamado fraude del Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México.

Todo comenzó cuando los senadores de Morena encabezados por Citlalli Hernández y César Cravioto ofrecieron una conferencia de prensa.

Ahí anunciaron un punto de acuerdo para crear una comisión especial de diputados que investigue el presunto enriquecimiento ilícito de alcaldes y funcionarios panistas, por actos de corrupción en la construcción y venta de departamentos en las alcaldías que han gobernado y gobiernan hoy.

Sobre todo en Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo

Cesar Cravioto señaló directamente a Xóchitl Gálvez en su gestión como jefa delegacional en Miguel Hidalgo.

“Mucho tiene también la senadora Xóchitl Gálvez que hablar del tema, porque aquí se la pasa hablando y hablando en contra de la Cuarta Transformación y no he escuchado que diga ni media palabra de este tema del Cártel Inmobiliario. Después, bueno, nosotros logramos parar en aquel entonces varios grandes negocios que tenía Mancera”, acusó Cesar Cravioto, senador de Morena.

De inmediato, la panista Xóchitl Gálvez les respondió en conferencia, por separado.

“No se me puede tratar de embarrar cuando nunca en mi vida he tomado un centavo del ejercicio público, no hay un desarrollador que diga que a mí me dio un peso o un departamento, no existe, me parece cobarde de parte de Cravioto y de Citlalli tratar de enlodar mi nombre”, agregó Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.