Morena acepta 9 de las 12 propuestas de la oposición y los invita a votar a favor de la Reforma Eléctrica

Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista en la Cámara de Diputados aceptaron 9 de las 12 propuestas de la oposición del PAN, PRI y PRD y los emplazaron a votar en favor de la iniciativa presidencial en materia de reforma eléctrica.

En conferencia de prensa, los coordinadores parlamentarios de la coalición “Juntos Hacemos Historia” informaron sobre las 9 propuestas presentadas el lunes pasado por la coalición “Va por México” que serían viables.

Como establecer el derecho constitucional a la electricidad; que baje la tarifa eléctrica en alumbrado público, agua potable, bombeo agrícola, escuelas públicas y hospitales; garantizar la transición energética; desconocer los contratos de auto abasto firmados al margen de la ley; costos más bajos para pequeñas empresas y negocios; el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad; fomentar el uso de energías renovables, y el aprovechamiento del uso del litio.

Y dijeron que están en estudio las otras tres propuestas, como otorgar autonomía constitucional a la Comisión Reguladora de Energía, que la iniciativa presidencial pretende desaparecer.

O la creación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, como organismo autónomo en lugar del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que el Ejecutivo propone incorporar a la CFE.

“No hay pretexto para darle la espalda a México, no hay pretexto para terminar con los abusos que existen hoy en día, no hay pretexto para poder corregir en lo que nos equivocamos como país, no hay pretexto para avanzar y darle beneficios a los mexicanos”, agregó el diputado Carlos Puente, coordinador PVEM.