Moreira defiende iniciativa sobre Fuerzas Armadas en seguridad pública

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó que, si no se aprueba la reforma que aumenta el plazo de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, México sufrirá “una extrema ingobernabilidad”.

A su llegada al Senado donde se reunió en privado con los senadores de su partido, para explicarles los motivos de esta iniciativa de su bancada, afirmó:

“Yo estoy cierto que, si no pasara nuestra iniciativa, en el 2024 ahí tendríamos una extrema ingobernabilidad. Ni estamos subiendo impuestos ni estamos haciendo pactos de ningún tipo. Estamos con una cosa muy clara, que, si no se hace hoy, no se va a hacer nunca, ¿por qué no se va a hacer nunca?, porque el año que entra en el calor de las elecciones, menos se va a votar”, aseguró Moreira.