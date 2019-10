Contaminación nubla el Cerro de la Silla en Monterrey

La ciudad de Monterrey y su zona metropolitana registran mala calidad del aire; los turistas indicaron que ni siquiera es perceptible el Cerro de la Silla, icono de la capital de Nuevo León.

Ambientalistas indicaron que partículas menores a 10 micras (PM 10) y partículas menores a 2.5 micras (PM 2.5) se encuentran en la atmósfera.

Monterrey se distingue por ser la ciudad de las montañas, pero este martes la contaminación borró del mapa aquella postal que algunos paseantes esperaban captar o visualizar.

Para quienes visitaron la ciudad y acudieron al asta bandera del Cerro del Obispado se fueron decepcionados de estas condiciones, pues esperaban apreciar una panorámica distinta.

Efectivamente estamos visitando aquí Monterrey, pero desafortunadamente el sol no apareció este día. No podemos ver nada, es más no vemos ningún cerro por aquí cerca, nos dicen que para este lado esta el cerro de la silla, pero no vemos nada realmente y claro que nos dicen que es el símbolo de Monterrey”, dijo Edno Zuriano Guzmán, turista.