Monterrey entra a la etapa más crítica del desabasto de agua; presa Cerro Prieto se secará por completo

El área metropolitana de Monterrey entró a la etapa más crítica de desabasto de agua, ya que, según información de la Conagua, este viernes la presa Cerro Prieto se secará por completo, por lo que las próximas dos semanas serán difíciles, sobre todo para las zonas altas de la ciudad.

Vecinos de la colonia Fomerrey 6 Fray Servando Teresa de Mier, ubicada en las faldas del cerro del Topo Chico, hacen lo posible para poder llevar un poco de agua a casa. Desde hace 4 días no habían tenido ni una gota de agua, por lo que al llegar la pipa corren para acarrear la mayor cantidad en botes, contenedores o cualquier envase útil.

“No nos queda de otra. Ahorita me fui hasta la Unidad Modelo, todo Aztlán buscando donde haya agua pero no hay”, dijo María Guadalupe, sale a buscar agua.

“Es mucho batallar la verdad, no me había tocado vivir esta situación. Si he visto que los mismos vecinos se ponen a pelear por cuestión del agua”, afirmó Juan Manuel Vega, sale a buscar agua