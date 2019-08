Monte Asama, volcán en Japón, hace erupción

Este jueves, el Monte Asama, un volcán situado a una centena de kilómetros de Tokio, en Japón, entró en erupción por primera vez en cuatro años y lanzó una columna de humo y cenizas de aproximadamente dos kilómetros de altura.

El Monte Asama, situado a unos 140 kilómetros al noroeste de la capital japonesa, estalló durante la noche y por ello la Agencia Nacional de Meteorología emitió una alerta y elevó el nivel volcánico a grado tres, sobre una escala de cinco, y pidió a la población se mantengan alejados del cráter.

De acuerdo con los especialistas, la caída de rocas y flujos de gas caliente podrían afectar un área de cuatro kilómetros a partir del cráter, al tiempo que ciudades vecinas podrían registrar pequeñas caídas de piedras y cenizas.

Monte Arama estalló por última vez en junio de 2015 y en aquella ocasión no se registraron personas heridas.

Japan's Meteorological Agency says Mount Asama in the central part of the country erupted at 10:08 p.m. Wednesday. The mountain straddles Nagano and Gunma prefectures. pic.twitter.com/LUgg5AmBZg

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) August 7, 2019