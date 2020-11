¿Cómo operan los ‘montachoques’ y cuales son sus víctimas en CDMX?

Son los llamados ‘montachoques’ o ‘choca choca’ van seleccionado a sus víctimas, prefieren a quienes están distraídos, usando el celular o circulan a exceso de velocidad, para provocar que los impacten.

Algunos traen vehículos ya adaptados para resistir los choques.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene detectada esta forma de operar.

Los ‘montachoques’ aprovechan el desconcierto de las víctimas, piden no llamar al seguro y extorsionan con elevadas sumas de dinero a los conductores.

Los ciudadanos ya comienzan a identificarlos en algunas zonas de la Ciudad.

En ocasiones los defraudadores se comportan agresivos.

“Venía circulando sobre Calzada de Tlalpan como a la 1 de la mañana. Un vehículo color azul sin placas se me pone del lado derecho. Acelera y se mete a mi carril y se frena abruptamente, yo ya no pude frenar y me estrellé. Voltea hacia mí “ah sí traes la póliza”, me empuja y yo me caigo de espalda”.