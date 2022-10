Monreal Tomará Acciones Legales contra Layda Sansores por Filtración de Mensajes

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, se lanzó contra los aspirantes y la aspirante a la candidatura presidencial de su partido.

No mencionó sus nombres, pero en un videomensaje, difundido en sus redes sociales, los señaló por presuntamente promover, patrocinar y tolerar ataques en su contra.

“Ha iniciado una ruta política sin retorno”, aseguró Monreal, luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundiera mensajes de texto privados entre él y Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, correspondientes al año 2020.

“Desde que decidí participar como aspirante a suceder al presidente López Obrador, era normal, se han multiplicado las descalificaciones y los ataques no sólo externos, sino internos, promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas de la aspirante y los aspirantes al mismo cargo, algo lamentable. La campaña anticipada ha provocado esta situación y se reedita y se recicla la ‘guerra sucia’ en nuestra contra, porque se quiere eliminar a la mala, con dinero legal o ilegal y con estrategias burdas para quienes aspiramos legítimamente”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Monreal se refirió a los mensajes revelados por la gobernadora Sansores como truqueados y falsos.

Independientemente del contenido basura, falso, truqueado e intervenciones ilegales en conversaciones privadas, no se puede aplaudir la ilegalidad, como señalé, voy a ejercer mi derecho en la instancia correspondiente. pic.twitter.com/Dj3l5G8T4A

“Ya se ha iniciado una ruta política de difícil retorno que en efecto terminará como bumerán para quienes creen que la intriga, la falsedad han triunfado a partir de ayer. Lo riesgoso es enorme porque puede poner en riesgo la confirmación electoral. Creo además que no se puede aplaudir, consentir o abrazar la ilegalidad, tampoco se puede tolerar que la constitución se viole una y otra vez y se felicite a quien la viola, por eso, independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas ilegales, de las conversaciones privadas”, destacó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Además, reiteró que hará valer sus derechos legales en contra de la gobernadora por violación a sus comunicaciones personales sin orden judicial.

“Es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada. Voy a actuar y a ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes y no voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la constitución y la ley. Vamos a resistir”, aseguró Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.