Monreal respeta opinión de AMLO de elegir por encuesta a candidato presidencial de Morena

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, expresó su respeto a la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto a elegir al candidato presidencial de Morena mediante encuesta, rumbo a la elección de 2024.

Te recomendamos: Discurso de AMLO en la ONU va a dejar huella: Ebrard

Sin embargo, el legislador advirtió que insistirá en democratizar los métodos del partido y Morena no podrá evitar discutirlo en su próximo Congreso.

Reconoció a los demás mencionados como posibles aspirantes a la candidatura a presidencia, por Morena, pero destacó la necesidad de hacerlo unidos.

“Los tres vamos a ir a un proceso en su momento, seguramente, y todos los que quieran, pero es importante no dividirnos; llamar a la cohesión y llamar a la unidad. Y por eso nadie se debe de ofender si algunos pensamos en que debemos profundizar los procesos democráticos en Morena… Yo no he declinado nunca, hubo una encuesta en la Ciudad de México que yo nunca acepté, pero yo no he declinado. Voy a luchar y a la buena puedo ganar, a la buena, sin que genere ninguna crispación, en Morena y con Morena”, aseguró Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.