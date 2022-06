Monreal rectifica sobre posible alianza de Movimiento Ciudadano a la coalición PRI-PAN-PRD rumbo al 2024

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, rectificó sobre su pronóstico de que Movimiento Ciudadano se unirá a la alianza PRI-PAN-PRD rumbo a la elección presidencial de 2024.

En conferencia, por separado, el senador Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano aclaró que hoy la decisión de su órgano de gobierno es competir solos, aunque en un futuro no encarta, ni descarta nada.

Telefónicamente, le reprochó a Monreal esa declaración.

“Le llamé ayer, extrañado de su declaración, y él hoy mismo ha hecho una rectificación porque le dije: ‘Ricardo estás hablando de un tema que no hemos tocado’. No encartamos ni descartamos nada, la nueva oposición se tiene que construir a más tardar en siete meses estamos seguros que va a ser por encima de los partidos, tiene que ser con actores verdaderamente representativos de la sociedad y, por supuesto, en su momento, habrán de tomarse decisiones, estoy seguro que para fines de enero no habrá duda de que hay una nueva oposición en México”, dijo Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.

“Y si él dice que no van a ir en el bloque opositor con el PRD, PRI, PAN, creámosle a él. Yo expresé una posibilidad frente a la necesidad política de sobrevivir. Pero, él dice que su estrategia es caminar solos. Será más difícil para ellos. Pero, a lo mejor tienen un arma escondida, no lo sé”, señaló Ricardo Monreal.

El PAN considera que una alianza de todas las oposiciones sí es necesaria para competir contra Morena y sus aliados en 2024.

“Por el bien del pueblo de México una alianza opositora es necesaria, necesitamos demostrar que hay otra forma de ver a México a nivel nacional e internacional. Es una vergüenza que hoy México haya perdido el liderazgo internacional”, apuntó Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores del PAN.

Por su parte, senadores priistas sugieren revisar las causas de haber perdido en esta elección las gubernaturas de Oaxaca e Hidalgo.

“Es muy significativo y debemos de ver cuál es la conducta de nuestros gobernadores, estamos obligados a revisar eso. Fayad y Murat son dos gobernadores que estaban ejerciendo desde su posición de priistas y tienen que ser parte de esta revisión y saber cuál es el papel que están jugando como autoridades”, comentó Jorge Carlos Ramírez, senador del PRI.

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente, el PRD no fijó postura, luego de que pudiera perder su registro en varios estados que tuvieron elecciones este fin de semana.

Con información de Claudia Flores.

LLH