Monreal recordó la visita de Trump a Los Pinos con EPN

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, recordó cuando el presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al entonces candidato Republicano Donald Trump.

Se refirió a ese hecho como una vergüenza y dijo que no será el mismo caso del presidente López Obrador con su viaje a Washington, con motivo del inicio del T-MEC.

“El gobierno anterior se puso prácticamente de tapete de las alas del zapato de Trump y por esa razón no es igual. Si el presidente mexicano después de estar en la Casa Blanca fuera a la oficina de Joe Biden para quedar bien con los dos y ahí si habría una injerencia electoral directa, violatoria de la ley, que todos denunciaríamos, tal como ocurrió cuando el presidente Peña Nieto recibió al candidato Republicano Donald Trump en la casa presidencial mexicano, algo que todavía debe de recordarse con vergüenza”, dijo Monreal.

En video conferencia por separado, los senadores panistas Xóchitl Gálvez y Julen Rementeria, consideraron que la visita del presidente López Obrador a su homólogo Donald Trump es innecesaria, en medio de la contienda electoral en los Estados Unidos.

“Me parece una verdadera imprudencia asistir a los Estados Unidos en el marco de lo que se está viviendo. No he oído a nadie que advierta alguna razón que le pueda convenir a México. Una cosa es que no nos vayamos a quedar con esos agravios siempre, pero otra cosa, es que de buenas a primeras pues se tenga que ir y que haya que ir a entregarle, a obsequiarle el paquete de leyes para regular el T-MEC, que se puede hacer sin necesidad de una visita”, agregó Julen Rementeria, senador del PAN.