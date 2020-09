Monreal reconoce la lealtad y eficacia de Ebrard en Gobierno de AMLO

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, hizo este lunes un reconocimiento a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

El coordinador Monreal habló así, luego de que los reporteros le preguntaron sobre los señalamientos que el diputado de Morena, Profirió Muñoz Ledo, hizo en contra del canciller.

Esto como parte de su búsqueda por la dirigencia nacional de Morena.

“Para mí, ambos son fundamentales, Porfirio Muñoz Ledo y Marcelo Ebrard, Porfirio Muñoz Ledo es una personalidad, es un símbolo de la vida democrática de este país y lo respeto. Y me parece que los dos son indispensables para la transformación de la vida pública del país. No nos gusta a quienes pertenecemos a este movimiento verlos con desencuentros, no nos gusta verlos en franca diferencia”, agregó Monreal.