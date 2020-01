Monreal plantea creación de comisión para dar seguimiento al T-MEC

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que, tras reunirse en privado con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, planteó la necesidad de crear una comisión o una agencia de seguimiento del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El T-MEC porque tengo información de que mañana se reúne el Senado norteamericano y es previsible que el viernes de la semana que entra pueda aprobarse el T-MEC en Estados Unidos, que es la parte más complicada, le planteé que es necesario establecer una agencia o un grupo plural y multinstitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, para implementarlo y sobre todo precisar lo relativo a los paneles”, indicó Ricardo Monreal, presidente den la Junta de Coordinación Política del Senado.

Ricardo Monreal indicó que esta comisión o agencia interinstitucional deberá contar también con representantes de la iniciativa privada.

“México puede plantear un panel, por ejemplo, sobre transporte dado que Estados Unidos no deja entrar el transporte nacional, México puede plantear un panel sobre transporte y México puede acompañarse de esta agencia, comisión, hay que buscarle un nombre, pero la idea es que sea un órgano estatal, no sólo de un poder, sino que sea acompañado de los tres poderes y de la iniciativa privada”, explicó Ricardo Monreal, presidente den la Junta de Coordinación Política del Senado.

En conferencia de prensa, el legislador morenista anunció que el Senado de la República fue invitado a participar en la reunión anual de embajadores de México en el mundo y en la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se llevarán a cabo en la Ciudad de México esta semana. Adelantó que Bolivia no participará.

“Hay tres o cuatro países que no han confirmado. Bolivia que ya no aceptó, porque será en México y argumentan que no fueron notificados a tiempo, pero es también por la alteración en la relación bilateral”, refirió Ricardo Monreal, presidente den la Junta de Coordinación Política del Senado.

Ante la proximidad del periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero, el líder de Morena en el Senado reveló que las iniciativas prioritarias serán las reformas: judicial, electoral, y la regulación de la marihuana, así como el análisis de la iniciativa sobre outsourcing, entre otras.

Con información de Jessica Murillo.

