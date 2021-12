Monreal permanecerá en Morena; recomienda leer el libro ‘El derecho a disentir’

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, advirtió que no se irá de ese partido y recomendó leer el libro “El derecho a disentir”.

“El hecho de que se estén cometiendo abusos por quien sea, aunque sean surgidos de nuestro movimiento, no podemos callar. En Veracruz y en algunos estados del país pueden estarse cometiendo excesos y no podemos cerrar los ojos gente a ello. Es verdaderamente importante actuar con honestidad y congruencia. Nadie se enoje, no me voy a ir de Morena sépanlo bien. Voy a luchar por la transformación que el presidente ha venido haciendo. Por cierto, les recomiendo que ahora a estoy leyendo, me lo acaban de regalar, el derecho a disentir”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.