Monreal ofrece adelantar revocación de mandato para 2021

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ofreció a la oposición una reforma a la Constitución para adelantar la revocación de mandato a junio de 2021 y que no sea hasta 2022 como actualmente se tiene previsto.

Anunció que la próxima semana comenzarán las sesiones presenciales en el Senado de la República y se buscará un periodo extraordinario de sesiones.

El senador Monreal confirmó que las comparecencias con los titulares del INSABI y del IMSS, programadas con la Junta de Coordinación Política del Senado para esta semana, no se realizarán por el diferendo que hubo con el PAN, que se quejó de la respuesta que el subsecretario López Gatell le dio a una legisladora de esa bancada.

Sin embargo, dejó claro que el diálogo no está roto, por lo que buscará consensos para un periodo extra en el que podría abordarse la revocación de mandato.

“Nosotros estaríamos dispuestos de buena fe de modificar ese transitorio de la Constitución. Que la mayoría de legisladores respaldaría el que la revocación de mandato no se fuera al 22, que se aprovecharán las urnas del ’21 y ahí mismo vámonos todo. Si hay seguridad de qué van a ganar la Cámara de Diputados, mucho mejor ganarían la revocación para que concluyera ya el presidente de la República su encargo”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

El coordinador de la mayoría en el Senado hizo este ofrecimiento luego de la movilización de protesta el fin de semana.

El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, coincidió con el presidente López Obrador en que lo mejor es esperar a las elecciones intermedias del 2021 para manifestar cualquier desacuerdo, pero que sea a través de las urnas.

“Considero que ahora si tiene razón, que es momento de esperarnos para el 21, el verdadero reto, el verdadero desafío va a ser el 2021, mientras tanto, claro, salgamos, digamos que no estamos de acuerdo en lo que se está haciendo porque no vamos en el camino correcto. Sin embargo, el ganó y ganó bien y es mi presidente, aunque yo no voté por el, yo aquí le pido a mi presidente López Obrador que es momento de buscar aliados, de no seguir dividiendo al país”, refirió Mauricio Kuri, Coordinador de los senadores del PAN

El coordinador panista, en su video mensaje, pidió unidad al presidente López Obrador ante lo que llamó la “peor crisis económica” que se avecina para nuestro país, luego de la pandemia.

Con información de Claudia Flores.

