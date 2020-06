Monreal niega que el Gobierno quiera apropiarse de las Afores de los trabajadores

Ricardo Monreal, coordinador de los Senadores de Morena, garantizó que el Estado no busca apropiarse de los recursos que los trabajadores han ahorrado en sus afores.

Te recomendamos: Cambio en las Afores no es para generar miedo sino para ayudar a los trabajadores: AMLO

En un encuentro a distancia, con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado explicó que las cuentas individualizadas de la primera generación de personas que se retirará, no cubrirán sus expectativas de sobrevivencia.

Por ello, el Estado mexicano tiene un gran problema ante la insuficiencia de recursos para que los trabajadores puedan sostener a sus familias o a ellas mismas, pues la pensión que recibirán oscilará en un 30 por ciento del salario que devengaron.

Señaló que hay una reflexión general en los Poderes de la Unión, fundamentalmente en el Ejecutivo, a través de Hacienda, y en el Legislativo, en el sentido de buscar soluciones al problema.

El Senador Monreal aclaró que no se trata de que el gobierno se quede con esos recursos.

“No hay ninguna reforma pendiente, no está planteada ninguna iniciativa, no hay ningún interés o intención de que estas cuentas individualizadas depositadas en administradoras, vayan a ser apropiadas por el Estado, recogidas por el Estado u orientadas por el Estado o el gobierno. No, no hay nada de eso”, señaló.