Monreal niega carta que solicita aplazar discusión sobre vacaciones dignas

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, negó haber enviado una carta al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, en la que se solicita aplazar la discusión sobre el dictamen que duplica los días de vacaciones de los trabajadores en el primer año de trabajo.

Y es que trascendió que hubo una carta, firmada por el secretario técnico del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Gilberto Encinas, donde se señala que la demora de la discusión es con la finalidad de un mayor análisis sobre este dictamen que reforma dos artículos de la Ley Federal del Trabajo.

“No, yo no le envíe nada… No, a veces hacen cosas que son indebidas los secretarios. No lo sé, pero no hay problema, vamos a sacar todo lo que nos hemos propuesto”, expuso Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.