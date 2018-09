Monreal llega al Senado en bicicleta, asegura que plan de austeridad inició

La austeridad en el Senado inició y para dar muestra de ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, llegó a trabajar en bicicleta.

Ahí, el legislador comentó en entrevista.

Desde el primero de septiembre, no vehículos oficiales, pagamos nuestra gasolina, pagamos nuestro teléfono celular, pagamos nuestras comidas en los restaurantes y nos disminuimos la dieta, ya no hay privilegios, ya se terminaron los privilegios. Fueron 15 medidas las que implementamos y se están cumpliendo. Yo dejé de tener seguridad, no tengo guaruras, no tengo una camioneta atrás y otra adelante como solía hacerse. Nadie me acompaña de seguridad, de la suburban a la bicicleta”, detalló Ricardo Monreal, presidente Jucopo del Senado.