Monreal inicia diálogo con Segob por detención de secretario técnico de Jucopo

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, inició conversaciones con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para lograr la liberación de su colaborador, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de esta Jucopo, acusado de homicidio en Veracruz.

Te recomendamos: ¿De qué se le acusa a José Manuel del Río, colaborador de Ricardo Monreal, detenido en Veracruz?

“Desde ayer, en mi función de presidente de esta Junta de Coordinación Política, he conversado con el secretario de Gobernación. Él es el responsable de las relaciones entre los Poderes de la Unión y los estados. A nadie debe extrañar, y por eso estoy ejerciendo el oficio político en el que creo, el diálogo y la posibilidad de acuerdos conforme a la ley, que pueda liberar de inmediato a José Manuel Del Río. Aunque algunos quieren verlo con un muerto político, no lo van a lograr”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Acompañado de coordinadores y senadores de otros partidos, Ricardo Monreal anunció a nombre de la Junta de Coordinación Política del Senado, la creación de una Comisión que por ahora es Grupo Plural de Trabajo, que de inmediato comenzará a investigar detenciones ilegales y abusos de poder en Veracruz, que atentan contra los derechos humanos.

El senador Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, lo encabezará y defendió la inocencia del secretario Técnico de la Jucopo.

“José Manuel del Río fue detenido de manera ilegal. No hubo procedimiento alguno. El propio Senado de la República fue vulnerado porque, si se tenía alguna información, tenía que haberse hablado a la institución, tenía que haberse presentado una solicitud de comparecencia al presunto inculpado, ejercicios que no se hicieron, por lo artificial del proceso seguido, es un preso político más del gobernador de Veracruz. No vamos a permitir ningún abuso, no vamos a permitir que José Manuel Del Río Virgen permanezca injusta e ilegalmente detenido. Nos corresponde investigar todos los casos de abuso de poder, de persecución y violaciones al Estado de Derecho que se han realizado en Veracruz, vamos a documentar todos los casos y desde luego se tendrán que dar a conocer”, señaló el Dante Delgado, senador y dirigente de Movimiento Ciudadano.