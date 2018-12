Monreal pide informes sobre actos de corrupción de jueces y magistrados

El senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), publicó un punto de acuerdo en el que solicita que la PGR envíe a este órgano legislativo un informe pormenorizado sobre las investigaciones de presuntos actos de corrupción, algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política solicitó también en el documento otro informe detallado sobre el resultado de la persecución de casos de corrupción en el Poder Judicial Federal, incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias.

En el punto de acuerdo, el senador Monreal afirmó a que la corrupción ha permeado en los órganos jurisdiccionales del país.

Luego, entrevistado en el marco de una exposición del estado de Zacatecas en el Senado, Monreal llamó a los ministros SCJN a evitar la confrontación por el tema de la disminución de salarios.

Les pidió “caminar hacia la cordura, que recobren su ecuanimidad y se alejen de la confrontación los ministros de la Corte. No conviene. Es un llamado atento a los ministros de la Corte para que intenten generar condiciones propicias para que el país siga avanzando y siga caminando en el Plan de Austeridad Republicana que nos hemos planteado […] una confrontación no los va a conducir a nada, porque el país, el pueblo ya cambió. No pueden seguir igual como antes del primero de julio. El país cambió y sí va a haber un cambio de régimen […] Ya está demostrado lo que ganan, seis millones 935 mil cada ministro le corresponde de acuerdo con el PEF. Qué divididos entre doce, son cerca de 580 mil pesos por ministro, creo que vale la pena automoderarse”.

Senadores de oposición defendieron la actuación de los ministros de la Corte, y se pronunciaron por el respeto a la división de poderes.

Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores del PRI, advirtió que “si no hay equilibrio entre poderes, entonces nos lleva a un Estado que no queremos, a un centralismo que hemos rechazado por años y que, por supuesto, acciones autoritarias que se pueden reflejar en las decisiones de una persona, decisiones unilaterales que no ayudan al desarrollo del país”.

Mauricio Kuri, vicecoordinador del PAN, dijo que están “convencidos que ya Andrés Manuel López Obrador maneja el Ejecutivo Federal, tienen la mayoría en las cámaras de Diputados y de Senados, y los ministros de la Corte son totalmente otro poder diferente que habrá que respetar y habrá que cuidar”.

Fueron entrevistados, por separado, en el marco de la sesión de la Cámara de Senadores.

(Con información de Claudia Flores)