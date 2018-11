Monreal: Hay mano invisible en la caída de los mercados

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que detrás de la reciente caída de los mercados esta una mano invisible porque hay intereses que se resisten al cambio de régimen que representa el presidente electo, Andrés Manuel Lopez Obrador.

“Hay intereses, hay grupos normales, pero vamos a resistir, no hay problema, es parte de un proceso inédito, es parte de un régimen político que está muriendo y que se resiste a que las exequias ya sean un hecho, hay una mano invisible. Pero a nosotros no nos preocupa porque el país se va a fortalecer con políticas honestas, con elevar el proceso de desarrollo, con la redistribución de la riqueza y con la austeridad de un Gobierno, que hoy será un ejemplo; que no los asusten con el petate del muerto porque de lo contrario entonces no haríamos nada para no molestar ni perturbar la acumulación de riqueza de estos grupos económicos”, sostuvo Ricardo Monreal.

Las bancadas de oposición criticaron las iniciativas de legisladores de Morena que han provocado reacciones negativas en los mercados y desconfianza por parte de los inversionistas.

“A mí lo que más me preocupa es que la visión del próximo gobierno es más política que económica. Tiene más un proyecto político que un proyecto económico. La parte financiera y económica no se advierte una visión, un conocimiento una experiencia o un equipo integrado robusto o capaz. Hay mucha descoordinación”, indicó el senador del PAN, Gustavo Madero.

“Sí debemos tener los senadores y diputados mucha prudencia a la hora de presentar las iniciativas. Al final del día lo que necesitan lo inversionistas es certidumbre. Inversionistas nacionales y extranjeros, lo que necesitan lo que necesitan los mercados y evidentemente con estas propuestas lo que se ha generado es un entorno de incertidumbre”, destacó la senadora del PRI, Vanessa Rubio.

“No podemos colocar en riesgo el funcionamiento del país. Sí está bien que sea un país austero, eso nadie los discute, está muy bien que sea un país cuidadoso. Pero de eso a llevar a que nadie cueste y que todo sea simplemente pareciera que con una varita mágica eso creemos que le puede hacer mucho daño al país. No nada más en ocurrencias”, subrayó el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera.

Esto dijeron previo a la sesión ordinaria del martes en el Senado.

Con información de Amador Narcia Crespo.

LLH