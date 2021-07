Monreal pide cuidar términos jurídicos legales por campañas anticipadas rumbo a la Presidencia

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal consideró que se han adelantado los tiempos rumbo a la sucesión presidencial.

“Pues ahora ya hay cargadas, al menos en gritos y en vitoreos, en reuniones. A mí no me gusta porque el vacío que genera, o la contienda precipitada o anticipada provoca, sin duda, debilidad institucional y quizás hasta división entre los grupos de seguidores de uno y otro. Pues yo veo que están adelantados los tiempos, yo no lo haré, pero todos lo pueden hacer, simplemente cuiden los términos jurídicos legales por las campañas anticipadas del proceso”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.