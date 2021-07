Monreal descarta ruptura al interior de Morena

El coordinador de los senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, se pronunció porque en su partido haya “piso parejo” rumbo a la sucesión presidencial de 2024.

Si es así, se inscribirá para contender por la candidatura para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo.

En conferencia, Ricardo Monreal descartó por ahora cualquier ruptura al interior de Morena.

Y sobre la lista de presidenciables que ha enumerado el presidente López Obrador, donde no menciona a Ricardo Monreal, el senador dijo que ni le molesta ni le ofende.

“El hecho de que no me mencione el ciudadano presidente a mí no me molesta, ni me ofende. Es más, creo que es normal, porque yo estoy en un poder soberano, independiente, autónomo y fue él cuidadoso y pulcro en su referencia, al referirse a sus colaboradores, es su derecho y tiene razón. Él menciona a los que cree mejor calificados para el desempeño futuro o para la posibilidad de sucederlo. Yo tengo una buena opinión de todos los que ha mencionado el presidente. Tengo buena opinión de la jefa de Gobierno y creo que todos merecen estar encartados y mencionados por el presidente. Eso no evita que por mi parte yo sea un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, sino un aspirante normal a suceder al presidente de la República. Estaré puntual a la cita”, destacó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.