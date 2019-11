Monreal descarta golpe de Estado, pero advierte de ‘mini conspiraciones’

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, descartó un golpe de Estado en México, pero sí advirtió de “micro conspiraciones” que no provienen del Ejército en funciones.

En conferencia de prensa, el senador morenista dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo advirtió porque tiene información que nadie más tiene.

Es el hombre más informado. Sí sabía él lo que se iba a desatar con su Twitter, yo lo que advierto es que simplemente vacuna posibles mini conspiraciones, que las hay, grupos económicos que se sienten lastimados o grupos de intereses que se sienten desplazados o, grupos de personas que ya no están gozando de los privilegios del pasado. Yo no veo diferendo con el Ejército regular en funciones y su comandante supremo, veo un Ejército leal a su comandante supremo, afloró esta diferencia de opiniones en algunos militares en retiro cuando lo de Culiacán. En México es imposible, para mí, hipotéticamente, no se puede dar un golpe de Estado”, señaló Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Sobre la designación pendiente en el Senado para un nuevo presidente de la CNDH, el coordinador Monreal admitió que no ha logrado consensos porque su bancada quiere como candidata única a Rosario Piedra Ibarra, quien no cuenta con votos de la oposición para lograr la mayoría calificada que exige la Constitución.

De cualquier manera, este martes en sesión se habrá de votar nuevamente la terna que incluye a Jesús Orozco y Arturo Peimbert.

Nosotros en el grupo parlamentario tenemos una postura de apoyar a Rosario Piedra. Exhortamos a todas las bancadas del Senado para que este nombramiento no se ideologice, para que este nombramiento no se dogmatice. No tengo la mayoría calificada y no he podido construir la mayoría calificada, esa es la verdad, porque se dogmatizó la discusión. Están los que están en favor de Rosario a piedra y lodo y los que están en contra de Rosario, a piedra y lodo, sin que nadie mueva su posición”, refirió Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.