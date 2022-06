Monreal asegura que fue excluido de evento de Morena en Toluca; advierte actos anticipados de campaña

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dejó claro que no lo invitaron al desayuno de la unidad, convocado en Toluca por el secretario de Gobernación ni a la concentración posterior, organizada por Morena, donde hablaron los tres aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido. Aun así, insistirá.

Señaló que el no haber sido invitado al evento celebrado en la capital del Estado de México fue un timbre de orgullo, a la vez de asegurar que no declinará en sus intenciones de aparecer en la boleta en las elecciones de 2024.

“Es un timbre de orgullo que me excluyan. No voy a declinar, voy a luchar y voy a estar en las boletas cuando la ley lo permita, no voy a sucumbir y tampoco voy a aceptar estas exclusiones que lastiman a la militancia y a quienes aspiramos a un proceso equitativo con reglas claras y piso parejo. Desde el poder se pueden construir artificialmente candidaturas. Pero, serán endebles, caprichosas, no aspiramos a que se nos promueva, o se nos apadrine, lo que aspiramos es que se fijen reglas claras de participación, sin favoritismos y que la población sea la que decida. No tengo temor de nada, no le tengo miedo a nadie. Bueno si le tengo temor a Dios, pero no me digan que le tenga temor a un dirigente político, a nadie”, destacó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Y advirtió que los tres aspirantes a la candidatura presidencial de Morena son servidores públicos que pueden ser acusados por actos anticipados de campaña.

En conferencia, recordó que la Constitución y la ley prohíben actos anticipados para evitar dañar la equidad en las competencias electorales, lo que se puede llegar a sancionar con el retiro de candidaturas o la cancelación del derecho a registrarse para contender.

“No es bueno que la democracia se esté vulnerando con ilegalidades, soy de las personas que piensa que no será violando la ley como honraremos la democracia y las mejores prácticas políticas. Para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas, eso me parece que no lo voy a hacer yo, yo vi ayer camiones, espectaculares, letreros, playeras, todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña. Pero, en todo caso, yo no califico eso, eso en el caso que haya una denuncia, lo califica el INE y luego el Tribunal. Hay jurisprudencia que no basta con que pidas permiso o pidas que se te exente el pago del día. No te puedes quitar la camiseta en la noche y ponértela en la mañana, no voy a demandar porque quiero llevar la fiesta en paz y porque los voy a necesitar cuando sea candidato a la Presidencia de la República, ¿cómo me voy a pelear?”, refirió Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.