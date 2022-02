Monreal agradece a AMLO su deferencia y expresión de las ‘puertas abiertas’ de Palacio Nacional

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, agradeció al presidente López Obrador haber dicho que las puertas de Palacio Nacional están abiertas para él.

Monreal reveló que cuando pide audiencia con el presidente López Obrador lo canalizan con el secretario de Gobernación.

“A veces cuando termino el Periodo de Sesiones, o cuando inicio. A veces con el propósito de comentar la Agenda Legislativa lo he hecho, pero siempre me dicen o me derivan con el secretario de Gobernación. Y está bien, no tengo ninguna dificultad”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.