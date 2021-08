Mónica Rodríguez gana histórica medalla 100 de oro para México en Paralímpicos

La mexicana Mónica Olivia Rodríguez y su guía, Kevin Aguilar, se coronaron campeones paralímpicos en Tokyo 2020 en la prueba de 1500, clase T11, de discapacitados visuales, en los que además pulverizaron el récord del mundo.

Mónica y Kevin dominaron la carrera desde el principio y, con autoridad, llegaron a meta en un tiempo de 4:37.40, seguidos a más de tres segundos por la pareja sudafricana formada por Louzanne Coetzee y Erasmus Badenhorst, que fueron plata. El bronce se lo llevó la keniana Nancy Chelangat y su guía Geoffrey Kiplangat Rotich.

“He corrido muy segura, decidida y fuerte. Me he sentido bastante bien y ahora tras la victoria me faltan las palabras para expresar lo que siento. Me visualicé logrando la victoria porque los últimos entrenamientos fueron bastante buenos y no terminé rendida como otras veces”, dijo la atleta de Jalisco de 32 años.