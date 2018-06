Estos fueron los momentos más destacados del tercer debate presidencial

Este martes se llevó a cabo el tercer y último debate presidencial en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán. Los candidatos discutieron temas de crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático, producto de las 11 mil 388 preguntas que hizo la ciudadanía a través de redes sociales.

Ricardo Anaya abrió el debate y se pronunció por disminuir el gasto del Gobierno, no aumentar impuestos, bajar el impuesto a las gasolinas y duplicar el salario mínimo. Y aprovechó para reiterar que hay una campaña en su contra.

Andrés Manuel López Obrador propuso combatir la corrupción, eliminar privilegios de altos funcionarios, aumentar el salario de la clase baja, mantener el Tratado de Libre Comercio, fortalecer el mercado interno y revisar los contratos de la reforma energética.

El problema de México en lo económico tiene que ver con la falta de crecimiento, durante todo el periodo neoliberal en que Meade ha estado participando no ha habido crecimiento, este año la proyección en el mundo es un crecimiento del 4 por ciento y en México 2 por ciento, pero esto es 30 años, si no hay crecimiento no hay empleo, si no hay crecimiento no hay bienestar, si no hay bienestar no hay paz, no hay tranquilidad, es un fracaso la política económica”, dijo López Obrador. José Antonio Meade propuso cerrar la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres para crecer medio punto del Producto Interno Bruto, otorgar becas a mujeres para terminar la secundaria y preparatoria, multiplicar por cuatro las escuelas de tiempo completo, así como hacer deducible la seguridad social para los patrones. Y respondió: Lo que fue un fracaso fue Andrés Manuel en el gobierno de la ciudad, dice y dice bien, tenemos que crecer mucho más, en México crecimos poco más de 2 por ciento en promedio, con Andrés Manuel la ciudad creció 0.8, Yo les vuelvo a recordar, imagínense, 266 empleos al mes cuando antes se generaban 7 mil empleos al mes, apenas antes de que él llegara y 11 mil empleos al mes después de que él se fue, la tragedia fue su gestión en la Ciudad de México”.

Jaime Rodríguez Calderón propuso aumentar a 340 pesos el salario mínimo, eliminar el Impuesto Sobre la Renta a quienes ganen hasta 12 mil 500 pesos, reducir el IVA y aumentar el reparto de utilidades del 10 al 15 por ciento.

Si ven la parte de la tercia, la tercia maldita les llamo hoy yo, porque finalmente han destruido a México, los tres tienen sus antecedentes de partidos políticos, en el tema económico creo que es el que les duele a los mexicanos. Se tiene hacer quitando impuestos obviamente, yo ya lo hice en Nuevo León, quitamos impuestos y el Gobierno tiene más dinero, porque si bajas la carga fiscal el Gobierno tiene más dinero, el gobierno tiene que reducirse”.

En su turno, Anaya cuestionó a López Obrador por dar cobijo al empresario Rioboo, luego de perder la licitación de mil millones de pesos para hacer las pistas del nuevo aeropuerto.

Contesta sin chistes, sin payasadas, sí o no cuando fuiste jefe de Gobierno a Rioboo le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos, contesta sí o no”.

“No tiene sentido lo que planteas, te digo que no, es que yo no soy corrupto, a mí me pueden llamar”, respondió AMLO.

Y no es cierto?”, replicó Anaya.

“No”, aseguró López Obrador.

¿Y si te lo demuestro renuncias a la candidatura?”, señaló el panista.

“No, no. No”, señaló el candidato de Morena.

Ricardo Anaya agregó:

Si te presento los contratos renuncias a la candidatura. ¿Si te presento los contratos por 170 millones, si te presento los contratos renuncias a la candidatura?”

“No soy corrupto como tú, a mí me pueden llamar peje”, dijo López Obrador.

Luego se enfrentó con José Antonio Meade.

Aquí el único que está indiciado por un delito es Ricardo”.

Anaya replicó:

Aquí está la sentencia que contradice las acusaciones que estás haciendo en mi contra. Segundo, este decreto que contiene tu firma te implica a ti directamente en el último gran escándalo de corrupción de Odebrecht. Tú, José Antonio, y tu jefe Enrique Peña Nieto van a enfrentar la justicia cuando yo sea presidente de México, entiendo que se pusieron de acuerdo con López Obrador, que ya los perdonó.”

José Antonio Meade dijo:

Esa sentencia que presume Ricardo es del Tribunal Electoral, como ustedes saben el Tribunal Electoral no tiene competencia en temas penales, esa sentencia en lo penal le va a llegar, le va a llegar acusatoria, y en el tema Odebrecht la pregunta no debía ser para mí Ricardo, debería ser para Andrés Manuel, porque el socio de Odebrecht en México es la familia de Jiménez Espriú, a quien Andrés Manuel ha propuesto como su secretario de Comunicaciones y Transportes”.

Andrés Manuel López Obrador intervino:

Este es el verdadero pacto, Anaya-Peña.”

“Aquí hay fotos tuyas con Peña, mira…”, le dijo Ricardo Anaya a AMLO.

Mira, sí, en el debate…”, respondió el candidato de Morena.

“Este es López Obrador con Peña…”, reiteró Anaya mientras mostraba la fotografía.

Yo no lo he visto a Peña en 6 años…”, respondió AMLO.

“Aquí estás con Peña…”, insistió Anaya.

¿Puedo terminar?”, señaló López Obrador.

El moderador Carlos Puig señaló: “Candidato Anaya, es tiempo de réplica de López Obrador”.

Es que él también se toma fotos con Peña y él pactó con Peña…”, dijo Anaya.

“No lo he visto en 6 años”, insistió AMLO.

¿Pactaste con él sí o no?”, cuestionó el panista.

“No”, sentenció AMLO.

El moderador Carlos Puig agregó: “Candidato Anaya, es tiempo de réplica del candidato López Obrador, por favor”.

No, no he pactado con él, no lo he visto en 6 años y tú te has reunido con él nada más”, afirmó López Obrador.

“Y le ofreciste impunidad”, añadió Ricardo Anaya.

Andrés Manuel López Obrador elaboró:

En un año te reuniste… ¿me dejan? En un año se reunió 6 veces, ahora se peleó, quiere meterlo a la cárcel, sabes qué, no es mi fuerte la venganza, justicia, no venganza”.

Ricardo Anaya insistió: “Le ofreciste impunidad”.

Ni a ti te voy a meter a la cárcel”, dijo AMLO.

En temas de salud, el candidato Jaime Rodríguez dijo que su propuesta de cortar la mano a los funcionarios corruptos sería por decisión de un tribunal.

Ya presentamos una iniciativa, dependerá de los diputados de los tres personajes que aquí ves, si se atreven a tranquilizar a México”.

El moderador Leonardo Curzio cuestionó: “¿Y quién va a cortar la mano?”

Un tribunal”, respondió ‘El Bronco’.

“¿Va a ir uno al IMSS o al ISSSTE?”, insistió Curzio.

Va a haber un tribunal, ya existe una posibilidad de nuestra siguiente iniciativa en ese sentido para eso”, respondió el candidato independiente.

Leonardo Curzio hizo otra pregunta: “¿Y si lo demandan, por ejemplo, porque no se hizo asépticamente la mochada?”

Prefiero que me demanden y no se siga desangrando este país”, respondió Jaime Rodríguez.

En materia de educación, López Obrador se pronunció por cancelar la reforma educativa y propuso a María Elena Alvarez Puyá para dirigir al Conacyt. José Antonio Meade por mantener la reforma, Ricardo Anaya por mejorar su implementación y Jaime Rodríguez por un mayor diálogo con los maestros.

Gabriela Warkentin preguntó: “¿Qué apoyos, qué acompañamientos pedagógicos, psicológicos, sociales, pero sobre todo presupuestales pensaría usted para que la familia se implique en la educación de sus hijos?”

Jaime Rodríguez respondió:

No todos son apoyos del Gobierno, el padre y la madre tienen que dejar de ser pasalones y alcahuetes con los hijos, punto”.

En su mensaje final reiteraron sus propuestas de campaña: López Obrador de encabezar la cuarta transformación del país, Rodríguez Calderón solicitó hacer de lado a los partidos y votar por su candidatura independiente, Meade pidió un voto de confianza a la ciudadanía y Anaya se comprometió a encabezar un Gobierno honesto.

Después de 122 minutos concluyó el debate conducido por los periodistas Gabriela Warkentin, Leonardo Curzio y Carlos Puig.

