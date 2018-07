Mollete, el postre poblano que acompaña al chile en nogada

El chile en nogada va muy bien acompañado de un vino, pero si de postre se trata, el mollete hace la mejor combinación, por su sabor, tradición e historia.

Frida Sofía Larios Hernández, quien prepara mollete poblano, comentó: “Es conocido como el mollete de Santa Clara o mollete de coco nació gracias a las monjas de Santa Clara quienes lo elaborarán para festejar el Día del Padre, el segundo domingo de junio, y su temporada finaliza el 12 de agosto para festejar la celebración de Santa Clara de Asís, es muy conocido como el postre del chile en nogada”.

Raúl Larios y su familia lo preparan desde hace varias generaciones, primero fueron sus suegros, ahora él, su esposa y sus hijas mantienen la tradición.

Frida Sofía Larios Hernández, quien prepara mollete poblano, señaló: “La verdad me siento muy feliz porque si no hubiera sido por mis padres la verdad yo no conocería este mollete”.

Su preparación es sencilla pero el secreto está en los ingredientes.

Raúl Larios, quien prepara mollete, agregó: “Los ingredientes principales del mollete es coco rayado, ron, azúcar, leche y con eso se elabora una crema que le llamamos crema pastelera, es con lo que se rellena el mollete, una vez relleno el siguiente es pepita de calabaza para cubrir el pan. El pan está hecho a base de una pasta feite”.

Los expertos recomiendan que cuando lo compren lo metan al refrigerador unos 10 minutos para que agarre cuerpo se compare.

El mollete, un postre poco conocido entre los visitantes pues se acostumbraba entre familias poblanas. Durante esta temporada paladares que provienen de otros estados de la República y del extranjero se llevan una grata sorpresa al probarlo.

El mollete es un postre ampliamente recomendable para acompañar los chiles en nogada en esta temporada.

Con información de Yonhatan Arroyo

LSH