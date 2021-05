Módulos duales de vacunación COVID-19 comenzaron a operar en CDMX

Este miércoles, comenzaron a operar en la Ciudad de México (CDMX), módulos duales de vacunación contra COVID-19.

En el mismo espacio, conviven adultos mayores de 60 años que dejaron pasar la primera dosis de la vacuna, adultos de entre 50 y 59 años y mujeres embarazadas.

Así, en la mesa 48 de vacunación, del módulo instalado en la Sede de Servicios de Transportes Eléctricos de Iztapalapa, se sentaron tres embarazadas, una adulta de 50 años y dos adultos mayores de 60 años en rezago, tres de ellos familia.

Las embarazadas se dieron tiempo para platicar y compartir dudas.

“Pues me da tranquilidad, al principio tenía mis dudas, pero la ginecóloga me dijo que era importante, que era necesario que era importante, también para que la bebé tuviera anticuerpos, la verdad agradecemos que se nos tomará en cuenta y también poder ingresar al hospital ya un poco más tranquila porque también ese era el miedo, tener un parto en medio de una contingencia, si nos da tranquilidad, coincidimos aquí y ahí compartimos cosas que vivimos, si porque teníamos las mismas dudas”, Cinthya, Embarazada Iztapalapa.

“Siento mucha tranquilidad porque mi embarazo ahorita ha sido de alto riesgo, ya me voy a aliviar ya, pero con la vacuna ya me siento más tranquila, mi bebé nace con anticuerpos y ya espero un parto bien, la verdad si la esperaba, me siento más tranquila”, Martha Alicia Azuceno.