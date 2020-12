Misión cumplida, dice Marcelo Ebrard sobre llegada de vacuna COVID-19 a México

El canciller de México, Marcelo Ebrard, destacó este martes el trabajo que ha realizado el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para conseguir que la vacuna COVID-19 se pueda tener a finales de diciembre.

Al presentarse la Política Nacional de Vacunación COVID-19, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó en su reunión del G20, en marzo pasado, la necesidad de que la vacuna COVID-19 tuviera un acceso universal.

“La instrucción presidencial fue desde el mes de marzo, debo aquí reconocer que el señor presidente en la reunión con el G20 planteó qué se va hacer, hoy se habla en todo el mundo de eso, pero en ese tiempo fue el único quien lo dijo, cómo vamos a garantizar el acceso universal a las vacunas, no solo el acceso sino en el tiempo, es muy diferente que un país tenga acceso en diciembre a que tenga acceso en mayo”, indicó Ebrard.

Ebrard mencionó que son más de 50 millones de dosis de vacuna COVID-19 que México ya pactó.

“La instrucción del presidente es que no solo debemos tener acceso, sino que México tiene que llegar al mismo tiempo que el primer país que inicia vacunación, son dos cosas distintas, no estamos diciendo hoy que México va a iniciar en abril, México va a iniciar en diciembre”, agregó el canciller Ebrard.

Ebrard recordó que en la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington con Donald Trump, se expuso la necesidad de que México contara con la vacuna COVID-19.

Ebrard dijo que el suministro de vacunas de Pfizer iniciará este mismo mes en México, una vez que la FDA en Estados Unidos autorice su aplicación.

“Ya no estamos en la circunstancia de no tener acceso, tenemos el acceso garantizado y firmado y eso es muy buena noticia y es la instrucción y la preocupación del presidente. Pfizer. Hay 34.4 millones de dosis es lo que firmó el doctor Alcocer, me dirán, pero es que solamente hay 125 mil, son 250 mil las que van a llegar en diciembre, como explicó el doctor López-Gatell, en enero, febrero y marzo 1 millón cada mes, abril 12 millones”, puntualizó Ebrard.

“En abril, pues habrá más producción, por eso los números crecen, pero lo importante era empezar en diciembre, sino no estaríamos escuchando el plan de vacunación el día de hoy y eso es un gran logro de México”, concluyó.