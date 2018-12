Piden que Consejo de Seguridad de la ONU discuta prueba de misil balístico iraní

Francia, Reino Unido y Estados Unidos solicitaron hoy que el Consejo de Seguridad de la ONU discuta la última prueba con un misil balístico llevada a cabo por Irán y que, según Washington, viola una prohibición de Naciones Unidas.

Según fuentes diplomáticas, la cita podría celebrarse este martes a puerta cerrada y no se espera que de ella salga ninguna acción concreta.

Este fin de semana, el Gobierno estadounidense acusó al de Irán de haber violado una prohibición del Consejo de Seguridad de la ONU al probar un misil balístico de alcance medio, con un rango capaz de alcanzar partes de Europa y cualquier punto de Oriente Medio.

Special Rep. Hook: Few days ago, we unveiled new evidence of #Iran’s missile proliferation. Three days later they test-launched a ballistic missile. We are accumulating risk of regional conflict if we don’t deter Iran’s missile testing and proliferation. https://t.co/p2v1JlJKgA pic.twitter.com/k2ATTB2clH

— Department of State (@StateDept) 3 de diciembre de 2018