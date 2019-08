Miranda de Wallace: Índices de delincuencia en la CDMX están arriba de la media nacional

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, comentó en ‘Estrictamente Personal’ que los índices de delincuencia en la Ciudad de México están arriba de la media nacional.

Entrevistada por Raymundo Riva Palacio, la presidenta de la asociación Alto al Secuestro detalló que los indicadores de la delincuencia en la Ciudad de México, “no es un indicador que le pertenezca a la actual jefa de Gobierno”.

La presidenta de la asociación Alto al Secuestro comentó que el gobierno de la Ciudad de México tiene que distinguir que la autoridad está para preservar el Estado de Derecho.

No puedo seguir siendo tolerante con la fragancia, una cosa es el no caer en provocaciones como dice la jefa de Gobierno que ha sido el discurso todo el tiempo y estoy de acuerdo que la Policía no debe caer en provocaciones, pero la otra es permitir que vándalos hagan lo que quieran y la autoridad está ausente”.