Ministros ‘no le tienen tanto amor al pueblo’: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo hoy, 5 de septiembre de 2022, en su conferencia mañanera que los ministros ‘no le tienen tanto amor al pueblo’.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que este lunes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirán la prisión preventiva oficiosa en el país.

“No pueden quitar algo que está en la Constitución, yo creo que lo van a analizar bien, incluso, son muy buenos abogados, la diferencia es que no se le da mucho por apoyar al pueblo les cuenta trabajo ponerse del lado del pueblo, pero, no quiere decir que no sean buenos abogados”, puntualizó AMLO.