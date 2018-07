Ministro del ‘Brexit’ dimite por desacuerdo con el plan de Theresa May

Una noticia fantástica. Bien hecho David Davis por tener los principios y el coraje de dimitir. Me quito el sombrero. Tenemos que asegurarnos de que esto cambia ahora el curso del ‘brexit”, tuiteó la parlamentaria, Andrea Jenkyns.

Fantastic news. Well done David Davis for having the principal and guts to resign. I take my hat off to you. We need to make sure this is now a game changer for #Brexit.

— Andrea Jenkyns MP (@andreajenkyns) July 8, 2018