Ministra danesa responde a Donald Trump que Groenlandia no está a la venta

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, no está en venta, en alusión al interés demostrado en su compra por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio”, dijo en declaraciones recogidas hoy por la televisión pública danesa DR Frederiksen, de visita en esta isla atlántica.