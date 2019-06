El ministerio público no previene delitos ni se ocupa de seguridad

Al inaugurar la 41 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que la labor del ministerio público no es prevenir delitos, ni se ocupa de la seguridad pública.

Las funciones del ministerio público no son funciones de prevención del delito, no son funciones de seguridad pública, son funciones de recepción de denuncias, de querellas, trámites de ellas y judicialización y representación social en los juicios […] Ni vamos a invadir las funciones de prevención del delito, ni tampoco vamos a aceptar tener tareas que no nos corresponden, vamos a trabajar juntos, pero con una claridad absoluta de responsabilidades y funciones”, apuntó Gertz Manero.