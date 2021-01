Mínima disponibilidad en hospitales para pacientes COVID en la CDMX

Y todo esto, a pesar de que es público y sabido que la capacidad de los hospitales de la Ciudad de México para recibir pacientes COVID sigue empeorando. Las familias de pacientes que buscan recibir atención cada vez tardan más tiempo en encontrar un espacio para ser atendidos.

La capacidad de los hospitales de la Ciudad de México para recibir pacientes COVID, es cada vez menor.

“Ya está muy saturado, dicen que ya no hay lugar para enfermos de COVID”, dijo Agustín Martinez, familiar de paciente hospitalizado en el Hospital General de Zona 1 del IMSS.

En el Hospital General del ISSSTE, en Tacuba, se colocaron letreros que indican que no se cuentan con camas disponibles para hospitalización por COVID.

“Llegamos ayer a la una y media me los recibieron a mi papá y a mi mamá hasta las 5 y media, pero mi mamá sigue en urgencias. No le han podido dar cama porque no hay, y ya está bien malita, dice el doctor que se tiene que morir alguien, así literal nos dijo, para que ella la puedan pasar a cama”, destacó Dolores Barrera, familiar de paciente COVID ISSSTE Tacuba.