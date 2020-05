Mini López-Gatell causa furor en redes sociales

Menor originario de Celaya, Guanajuato, se volvió un acontecimiento en las redes sociales por reproducir en su casa las conferencias de las siete de la noche, encabezadas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Te recomendamos: Pandemia se podría extender hasta octubre en algunos estados, afirma López-Gatell

Ángel Carvajal Sevilla, originario de Celaya, Guanajuato, montó toda una representación de las conferencias vespertinas sobre el avance de la pandemia de COVID con todo y reporteros guardando sana distancia, aunque solo se limitó a informar sobre su estado y municipio. Fue el pasado 27 de abril.

En las imágenes subidas a redes muestran cómo el menor, de apenas 10 años de edad, le puso empeño a su video final donde mostró las recomendaciones generales para la contingencia y dejó claro quién es su fuente de inspiración.

Como ya sabemos, el lavado de manos debe ser muy frecuente. Acuérdense del proceso: de la palma, entre dedos, mano en el pulgar, la otra mano y también en los dedos. Estamos en contingencia, no son vacaciones. Si no es nada esencial, por favor quédense en casa. Se los he repetido mucho y también el doctor López Gatell se los ha repetido mucho, en sus conferencias que yo lo admiro mucho.