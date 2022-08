Mineros cumplen seis días atrapados en Coahuila; familiares ‘confían en Dios’ que los ‘entreguen vivos’

Como un hombre alegre y divertido describe la señora Angélica a su hermano Jaime Montelongo, uno de los 10 mineros atrapados en el pozo de carbón “El Pinabete” de Sabinas, Coahuila.

“Hasta que no lo entreguen, hasta que, como no lo entreguen, lo que queremos es que nos lo entreguen, estamos confiando en Dios que no lo van a entregar vivo”, dijo Angelica Montelongo, hermana de minero atrapado.

Tiene 61 años y comenzó a trabajar como minero desde los 14 años.

De siete hermanos fue el único que decidió ser minero como su padre.

Y aunque conocía los riesgos nadie le quitó la idea de trabajar bajo tierra.

“Sí, pues él siempre decía, como decía él, el papá cuando le decía, es que mira los pozos… no, no, no como decía papá, si te va a tocar te va a tocar siempre eran sus palabras de él con nosotros, pero ay nosotros, ay Jaime ya, no, no, no decía papá si te va a tocar te va a tocar y ya”, detalló Angelica Montelongo, hermana del minero atrapado.