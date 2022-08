Minero sobrevive a inundación en pozo de Sabinas, pero su hermano queda atrapado

De los cinco mineros que lograron salir, tres se encuentran hospitalizados y dos ya fueron dados de alta. uno de ellos, antes de ser trasladado a un hospital del Seguro Social narró a su familia cómo ocurrió la inundación, y cómo su hermano quedó atrapado en pozo de Sabinas, Coahuila.

Los hermanos Hugo, José Luis y Raymundo Tijerina son trabajadores activos del ‘Pocito’ de la mina de carbón.

Este miércoles José Luis, de 36 años, faltó al trabajo por una falla en su auto de 34 años, escapó de la inundación de la fosa, y Hugo, el más joven, de 29 años, es de los que quedó atrapado con otros nueve mineros ante la rápida inundación.

Antes de ser trasladado al Hospital General de Zona 24 del IMSS, en Nueva Rosita, Raymundo pudo contar a sus familiares, cómo sobrevivió.

“Lo arrastró el agua, lo empujó y todo y como quiera alcanzó a salir al pozo donde estaba ya para la salida, dice que se alcanzó a agarrar de las mangueras y todo y alcanzó a subir”, destacó Juanita hermana de los mineros.

“Él me dijo que su hermano se había quedado enterrado”, dijo María Josefina Amaya, madre de hermanos Tijerina

“Ayer no se quería ir al hospital, él así como salió se fue a avisarnos a la casa, y no quería ir, él se quería quedar aquí, pero también no agarraba aire y la tos no lo dejaba hablar porque él traía demasiada agua en los pulmones”, insistió Juanita.