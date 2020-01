Aumentan a cinco los militares muertos tras volcadura de camión en Oaxaca

Al menos cinco elementos del Ejército Mexicano muertos y 21 más lesionados, es el saldo que dejó la volcadura de un camión militar, en la Sierra Juárez de Oaxaca, muy cerca de la población de Guelatao.

Te recomendamos: Disparo accidental provocó volcadura que dejó cuatro militares muertos en Tamaulipas

Los elementos militares están adscritos a la 28 Zona Militar y se trasladaban a la capital oaxaqueña.

Sin embargo, a menos de un kilómetro de Guelatao, el camión militar volcó en una curva, provocando la muerte de manera instantánea de cinco elementos.

Al menos ocho de los lesionados, se encuentran en grave estado de salud.

Los más graves están siendo trasladados a Oaxaca, ahorita en la carretera encontramos unas ocho ambulancias, que llevan heridos para la ciudad de Oaxaca. Desconocemos hasta ahorita, yo conocía que eran tres , ahorita ya me dicen que son cinco, desafortunadamente así es”, señaló Luis Pacheco Rodríguez, presidente municipal de Ixtlán de Juárez, Oaxaca.

Las maniobras para rescatar el camión accidentado se prolongaron a lo largo de varias horas.

Elementos del Ejército Mexicano cerraron la carretera para realizar las maniobras de rescate.

Sinceramente ya tenemos una hora aquí, esperando y tenemos que respetar, lo que ellos digan, por el accidente que hubo, tenemos que esperar para que no haya ni un problema en este caso”, dijo el señor Norberto Martínez Vázquez.

No me dijeron nada, porque se dice que hubo accidente, por eso es que, como vivo cerca, pues por la vereda me voy y ya estoy más cerca”, comentó el automovilista Polo Martínez.