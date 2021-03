Militares ‘disparan por error’ y asesinan a guatemalteco en la frontera sur de México

Este lunes se registró otro incidente en la frontera entre Chiapas y Guatemala que involucró a personal militar mexicano, que disparó y causó la muerte a un ciudadano guatemalteco. El secretario de la Defensa Nacional explicó esta mañana lo sucedido y reconoció que se trató de una “acción errónea” por parte del militar.

Te recomendamos: México otorgará visas humanitarias a familiares de Victoria, la salvadoreña asesinada en Tulum

Habitantes de comunidades guatemaltecas que colindan con el municipio chiapaneco de Mazapa de Madero, ingresaron a territorio mexicano, retuvieron y desarmaron a 15 elementos del Ejército por estar involucrados en el asesinato de su paisano, Elvin Mazariegos Pérez, de oficio chofer, de 30 años de edad, quien recibió disparos de fuego en el cuello y en el pecho.

La tarde del lunes, los militares instalaron un retén de vigilancia en la comunidad de San José Bacantún, cerca de la línea fronteriza, este paso fronterizo clandestino es usado para el tráfico de migrantes, armas, droga, gasolina y mercancías ilícitas.

Los soldados mexicanos fueron acusados de haber disparado a la camioneta que conducía Mazariegos Pérez, de nacionalidad guatemalteca.

“Nosotros veníamos de regreso del puente de Bacantún hacia Guatemala y pues éramos tres tripulantes, el fallecido era amigo mío, en eso que íbamos subiendo pues el Ejército empezó a abrir fuego y asesinó a mi amigo”, dijo Dylan López, conductor de camioneta.

“Llegó un vehículo con tres personas, no llega donde está el personal militar, se detiene antes, se echa de reversa tratando de huir y no pasar por donde estaba el personal, y ahí hay una acción errónea de parte del personal porque no hubo una agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera, pero uno de nuestros elementos hace un disparo donde hiere a uno de los civiles que iba en el vehículo”, afirmó Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.