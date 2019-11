Uno de los soldados retenidos por civiles armados en Culiacán narra a En Punto por qué se ofreció como rehén y lo que vivió durante las seis horas que estuvo en poder de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El jueves 17 de octubre en Culiacán, once militares fueron retenidos por integrantes del Cártel de Sinaloa. A cinco los tomaron prisioneros en la caseta de cobro ‘Costa Rica’.

Hoy se sabe que, en ese punto, militares que iban acompañando pipas de Pemex, se toparon con un numeroso grupo de criminales. A cinco los retuvieron durante varias horas,

El soldado afirma que se ofreció como rehén para evitar un enfrentamiento armado, en medio de pipas de combustible y de cientos de civiles.

Desde ese día circularon imágenes que resultaban incomprensibles en las que se ve a un grupo de militares junto con civiles armados.

El militar explicó que los superaban en armamento.

Afirmó que había gente civil que se encontraba tirada ahí en el suelo.

El militar narra cómo se dio la tensión entre el comandante y los civiles armados.

IMAGEN Militar narra por qué se ofreció como rehén a integrantes del Cártel de Sinaloa. (Noticieros Televisa)

Mencionó que el personal de civiles llegó en actitud muy agresiva directamente con el comandante y fue al que le dijeron “dame 5 de tus elementos. Dame 5 de tus elementos porque si no va a arder’.

Los militares accedieron a bajar sus armas. Cinco de ellos fueron retenidos por varias horas.

Me subieron y me taparon el rostro y me esposaron las manos. Me llevaron a lugares que yo desconozco. Sí me trajeron un aproximado de 5-6 horas. Me trajeron por caminos de terracería, se escuchaba que me traían por las autopistas porque escuchaba como ellos detenían tráileres que iban en la carretera para ellos hacer bloqueos. Transcurridas unas horas les ordenaron por radio que nos concentraran a la ciudad y después de ahí fue cuando nos entregaron a nosotros”, comentó.