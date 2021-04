Miles de vacacionistas en México dejan playas sin temor al COVID-19

Miles de vacacionistas en México abandonaron las playas para regresar a sus lugares de origen tras el periodo vacacional de Semana Santa, la mayoría no cumplió con las medidas sanitarias de sana distancia y el uso correcto de cubrebocas.

Sin sana distancia y sin el uso del cubrebocas, los turistas que vacacionan en Manzanillo, Colima, disfrutaron sin temor de la vida nocturna del puerto.

En algunos sitios, se rebasó la capacidad de aforo permitida que era del 50 por ciento y la gran mayoría de los turistas no cumplieron con el uso obligatorio del cubrebocas en las zonas de baño.

Se calcula que más del 90 por ciento de los visitantes, no están utilizando esta protección.

Los turistas señalan que hay muy poca información sobre las disposiciones que tienen que cumplir durante su estancia en las zonas de playa, por ejemplo, que el horario de permanencia que es hasta las 18.00 hrs.

“Aquí en la playa no, nada más las banderas y eso de rojo, pero de ahí en más no he visto letreros o algo, filtros ni nada”, indicó Hanna, turista.

“Más información con tiempo, pero no, no dijeron de las medidas ni nada”, comentó Christian Menéndez, turista.