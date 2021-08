Miles se quedan con ganas de la vacuna contra la COVID de Pfizer en Xochimilco

En Xochimilco, la convocatoria para vacunar contra la COVID-19 era para los de 18 a 29 años, pero muchas más personas, 32 mil de más para ser exactos, se presentaron en esa alcaldía porque querían recibir la vacuna Pfizer, que era la primera vez que se aplica en la ciudad desde hace cinco semanas.

Muchas personas pasaron las primeras horas de este lunes afuera del deportivo Xochimilco, con la esperanza de recibir la vacuna Pfizer, que se acabó desde el domingo.

“Hubo gente que se quedó a dormir, fueron más de mil personas”, dijo Ricardo Rodríguez, encargado de módulo de la alcaldía Xochimilco.

Con letreros y altavoces se indicó que se aplicaría la vacuna de Sinovac.

“Está muy mal”, aseguró Daniel de la alcaldía Xochimilco.

“Que mala onda que se haya acabado tan rápido, desgraciadamente se acabó la que es la efectiva, ni modo”, apuntó Sol de la alcaldía Xochimilco.

“Que hubiera querido yo la Pfizer, pero ni modo”, dijo Berenice, de la alcaldía Xochimilco.

El fin de semana, tratar de conseguir la vacuna Pfizer derivó en que en el deportivo hubiera múltiples filas, confusión, empujones, enfrentamientos verbales y desorganización.

Este lunes, mucha gente llegó con cita para recibir segunda dosis de Pfizer. También les avisaron que la vacuna se agotó.

“Nos hablaron de Locatel, pero no la hay, entonces no sabemos a dónde acudir porque en ninguna delegación hay Pfizer más que aquí que hasta que haya Pfizer en alguna otra alcaldía mientras no nos podemos vacunar”, comentó José Martín Sánchez.

A otros no les importa la marca de la vacuna, sino estar protegidos.

“Hoy me tocaba, me esperé hasta que me tocaba, simplemente quiero mi vacuna y ya está, yo no estoy tan preocupado por eso de las vacunas me da igual que vacuna sea”, comentó Diego, de la alcaldía Xochimilco.

Kivok no vive en Xochimilco, pero llegó de la alcaldía Gustavo A. Madero para recibir la dosis. Abandonó la fila de vacunación, pues dice que buscaba Pfizer.

“Pues fatal porque yo estoy consiguiendo la Pfizer porque voy a salir del país, si me sabe mal porque yo ya tengo un viaje planeado yo vengo desde la Gustavo A. Madero y ahora voy a tener que darme a la tarea de buscar Pfizer, vine hasta acá porque pensé que había Pfizer me voy con esta noticia; llegué pensando que había Pfizer, hasta ahorita que estoy escuchando el altavoz dijo que no había Pfizer”, apuntó Kivok Robles, habitante de la alcaldía Gustavo A. Madero.

“En parte porque ya no hay Pfizer, mucha gente buscaba esa vacuna, de la alcaldía y extranjeros, pero como ya no hay, van a buscar en otra alcaldía u otra fecha”, expuso Ricardo Rodríguez, encargado de módulo de la alcaldía Xochimilco.

En redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México pidió a la población que no pudo vacunarse con la segunda dosis de Pfizer llamar a Locatel y reagendar su cita y la jefa de Gobierno le envió nuevamente este mensaje a los jóvenes capitalinos.

“Hay esta idea de que la vacuna Pfizer es mejor que todas las demás; cada una tiene un sustento científico distinto, todas las vacunas son buenas; y, decirles a todos los jóvenes que todos van a ser vacunados”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Con información de Elizabeth Mávil.

