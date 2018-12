Miles de personas asisten a AMLOFest en el Zócalo capitalino

Llegaron desde los cuatro puntos cardinales al epicentro político del país. Eran miles con una sola intención. Estar cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador en el primer acto que tendría con quienes lo llevaron a Palacio Nacional.

Puente de imagen bailando en las calles. Y convirtieron este acto cívico en una fiesta.

Llegaron desde temprano, un grupo de indígenas purificó la plancha de la Plaza de la Constitución con incienso.

Apenas comenzaban a calentar los primeros rayos del sol, y algunas personas ya estaban apostadas en la plancha del Zócalo capitalino después de haber viajado toda la noche, como esta campesina

Venimos a ver qué nos va a decir el presidente, si nos va a cumplir o no, acabamos de llegar ¿a qué hora salió? a las 11”, dijo Alejandrina Meza, asistente.

Alejandro Retana se vino desde las 4 de la mañana, “porque al rato va a estar lleno y no se va a poder ni caminar. Ver la gente, cómo se va a emocionar bastante, y pues precisamente yo lo he apoyado bastante, y por fin ya se nos hizo. Todos lo queremos precisamente para que nos eche la mano a los pobres, los pobres lo necesitamos”.

“Venimos a la toma de protesta del nuevo presidente, de manera voluntaria y con gusto”, manifestó un habitante de la montaña, Guerrero.

Buscaban el mejor lugar para ver desde ahí la ceremonia del Palacio Legislativo de San Lázaro, y lo que siguiera.

La gente gesticula mientras escuchan al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Reuters)

En edificios que rodean el Zócalo fueron colocadas mantas monumentales alusivas al nuevo gobierno, y simpatizantes extendieron una bandera monumental de la diversidad sexual en el Zócalo capitalino.

VENDÍAN PLAYERAS, MUÑECOS DE PELUCHE Y FOTOGRAFÍAS

Una mujer escucha al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el AMLO Fest (Reuters)

No importaba cómo trasladarse. Lo importante era llegar.

En la plaza se vendían todo tipo de objetos con la imagen del presidente: Playeras, muñecos de peluche, fotografías.

Desde una pluma de 10 pesos hasta un chaleco de 250 y botones.

“Hoy originalmente venimos al evento, pero dijimos, llevamos otra vez botones, no estaría de más”, explicó un vendedor de botones y plumas.

Incluso hubo quien hizo con papel maché una figura del presidente López Obrador como súper héroe.

Utilicé la imagen icónica de Superman y en realidad es como un justiciero social, representa un deseo anhelado, siempre quise ver, materializado este momento con esta imagen”, detalló un vendedor de botones y plumas.

Conforme se acercaba su regreso, la seguridad aumentó.

Y ahí esperaron hasta que llegó. Lo recibieron en la Avenida Pino Suárez.

“Muy orgullosa de él. Vamos a ver si en realidad hay un cambio con él”, destacó Isabel González, asistente.

El presidente bajó de su auto y entró a Palacio Nacional, donde ya lo esperaban los invitados especiales.

Minutos después, se incorporó el presidente de Venezuela, Nicolás

Maduro, quien sólo acudió a la comida después de la toma de protesta.

Por calles y avenidas que confluyen a la Plaza de la Constitución caminaban contingentes de apoyo.

Ceremonia tradicional con grupos indígenas, en el Zócalo (AP)

El Zócalo ya estaba lleno. Desde las ventanas de los edificios la gente se asomaba y apoyaba.

Estoy muy emocionada porque no me había caído el 20 hasta hoy”, contó Marcela Jiménez, promotora de gobierno.

Don Ramiro se subió a un poste del alumbrado público, porque, asegura, ahí tenía la mejor vista.

“Se veía bien desde ahí, se veía tranquilo, muy confiado en sí, no nos va a fallar, no tiene derecho, así lo dijo en la mañana y lo va a cumplir, me emociona, estoy emocionado a muerte, ya llevo 3 horas. Tengo una vista privilegiada, hasta el templete se ve. Me dan ganas de llorar, estamos felices”.

La fiesta siguió en el Zócalo, tras el discurso que dio el presidente López Obrador luego de recibir el bastón de mando de las comunidades originarias.

Con información de Santos Briz, Arturo Sierra, Jessica Murillo, Farah Reachi, Cinthya Marín y Sarahí Méndez

HVI