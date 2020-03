Miles de mujeres marcharon en Perú contra la violencia de género y los feminicidios

Más de cuatro mil mujeres marcharon el sábado por las calles de Lima en protesta contra el machismo, el feminicidio y las violaciones que azotan al país en la víspera del Día Internacional de la Mujer.

Este gobierno no tiene políticas para las mujeres, el estado nos abandona, mañana domingo no queremos regalos, queremos derechos”, dijo a The Associated Press Aurora Coronado, miembro de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú.